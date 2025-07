Vieri Di Canio Materazzi e tanti altri | che spettacolo a Cervia per la Bobo Summer Cup

Dopo il successo della prima tappa a Senigallia, la Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025 ha fatto visita a Cervia per il secondo appuntamento. Tra i campioni in campo, oltre ovviamente a Christian Vieri, presenti anche Paolo Di Canio, Marco Materazzi e Cristian Brocchi. Il torneo di padel è andato in scena alla U-Power Arena, allestita per l'occasione con una capienza di 1500 persone. Dall'1 al 3 agosto ci sarà la tappa conclusiva di questa edizione a Lignano Sabbiadoro. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vieri, Di Canio, Materazzi e tanti altri: che spettacolo a Cervia per la Bobo Summer Cup

