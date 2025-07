Video mostra ebrei aggrediti in autogrill nel milanese Donzelli | Accertare fatti

Dai social emerge un video in cui un uomo di nazionalit√† francese, con la kippah, il tradizionale copricapo ebraico, accompagnato dal figlio, viene aggredito verbalmente da un uomo in un autogrill a Lainate, in provincia di Milano. ‚ÄúCi auguriamo che la dinamica che emerge da un video diffuso in queste ore venga smentita, perch√© altrimenti si tratterebbe di un fatto gravissimo e inquietante: un uomo e suo figlio di 6 anni insultati e presi a botte in Autogrill, a Lainate in provincia di Milano, per il solo fatto di indossare la kippah. Cacciare gli ebrei dai luoghi pubblici, come pare essere avvenuto, √® razzismo puro e pericolosissimo e non ha nulla a che vedere con le critiche a Netanyahu o con la solidariet√† con i civili nella striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Video mostra ebrei aggrediti in autogrill nel milanese. Donzelli: ‚ÄúAccertare fatti‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: autogrill - ebrei - mostra - aggrediti

Aggressione choc in autogrill contro famiglia di ebrei. ‚ÄúRazzisti antisemiti‚ÄĚ | VIDEO - Ennesima aggressione ai danni degli ebrei: in provincia Milano degli ebrei francesi sono stati aggrediti in un autogrill al grido di ‚ÄúFree Palestine‚ÄĚ.

Ebrei insultati e malmenati in autogrill a Milano: "Siete assassini, qui non siamo a Gaza, andate a casa vostra" - Affrontati all'autogrill al grido di ‚ÄúPalestina libera‚ÄĚ. √ą successo a un uomo francese ed ebreo che si trovava in compagnia del figlio piccolo.

Ebrei insultati e malmenati in autogrill a Lainate: "Assassini, qui non siamo a Gaza, andate a casa vostra" -  L'episodio è stato reso noto da Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica di Milano e il video è stato postato sul profilo Instagram dell'associazione blackandjewishunity

Video mostra ebrei aggrediti in autogrill nel milanese. Donzelli: Accertare fatti; Famiglia di ebrei aggredita in un autogrill nel milanese; Guerra in Ucraina, le notizie del giorno del 28 luglio in diretta.

Milano, aggressione choc in autogrill contro famiglia di ebrei. ‚ÄúRazzisti antisemiti‚ÄĚ - Ennesima aggressione ai danni degli ebrei: in provincia Milano degli ebrei francesi sono stati aggrediti in un autogrill al grido di ‚ÄúFree ... iltempo.it scrive

Aggressione antisemita in autogrill a Milano, 'A casa, assassini!' - Davide Romano (Brigata ebraica): 'Antisemitismo sia in forte crescita, certi slogan sono pericolosi'. Scrive adnkronos.com