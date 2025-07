VIDEO | Droga smantellata una base di spaccio a Latina

Una vera e propria base di spaccio a Latina è stata smantellata in un'operazione condotta dalla squadra mobile. In arresto due persone, un cittadino italiano e uno straniero, responsabili di detenzione e spaccio di stupefacenti. Nel corso della perquisizione, estesa anche alle abitazioni dei due. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: spaccio - base - smantellata - latina

Telecamere hd nella base per lo spaccio di droga: 19enne arrestato col complice - Un 19enne di Capua, Domenico R., è stato arrestato insieme ad un 39enne di Napoli, Emanuele A., per spaccio di droga.

Bolzano, spaccio lungo l’Isarco: arrestato un uomo trovato con droga in una baracca usata come base - A Bolzano, un cittadino ivoriano è stato arrestato per spaccio di droga. La Polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti nascoste in una baracca.

Scoperta base di spaccio in un'abitazione a Cerda: scattano quattro arresti - Quattro arresti per droga a Cerda: si tratta di un 26enne, un 52enne e, una donna ed un uomo conviventi, rispettivamente di 45 e 39 anni, accusati a vario titolo di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un cittadino straniero di 40 anni, condannato per spaccio di cocaina ed eroina, considerata la sua pericolosità sociale, è stato rimpatriato da Fiumicino nel suo Paese di origine. Vai su Facebook

VIDEO | Droga, smantellata una base di spaccio a Latina; Smantellata rete di spaccio tra Roma e Latina, 16 arresti; Smantellata base logistica dello spaccio nei boschi dell'Alto Lago. Nel rifugio dei pusher anche due machete.

VIDEO | Droga, smantellata una base di spaccio a Latina - Una vera e propria base di spaccio a Latina è stata smantallata in un'operazione condotta dalla squadra mobile. Come scrive latinatoday.it

Sgominata base di spaccio in centro a Latina: ritrovati 11 orologi di lusso e armi - La Polizia di Stato di Latina ha smantellato una base di spaccio in centro città, culminata con l'arresto di due ... Riporta latinapress.it