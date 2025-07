Viadotto Indiano Asfalto di notte

L’asfaltatura notturna del Viadotto dell’Indiano. E poi rifacimenti della carreggiata in via della Colonna. Sono alcuni dei principali lavori in programma questa settimana sulle strade cittadine. Per quanto riguarda il viadotto dell’Indiano l’intervento sarĂ effettuato da questa in orario notturno (21.30-6) sulla direttrice verso l’Isolotto. I lavori sono articolati in due fasi e riguarderanno una corsia per volta con restringimenti di carreggiata: quando le lavorazioni interesseranno la corsia di marcia verranno anche chiuse le rampe di uscita e di accesso che insistono sul tratto interessato dal cantiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viadotto Indiano. Asfalto di notte

In questa notizia si parla di: viadotto - indiano - asfalto - notte

Viadotto all'Indiano: chiude la passarella pedonale, poi restringimenti di carreggiata per due mesi - Inizieranno domani, mercoledì 11 giugno, alcuni interventi programmati sul Viadotto dell’Indiano. Si tratta di sostituzione e adeguamento delle barriere di sicurezza sul margine interno del ponte.

Cantieri, i lavori sul Viadotto dell’Indiano procedono come da programma - I lavori sul Viadotto dell’Indiano vanno avanti come da programma e la conclusione del cantiere attualmente in corso è prevista per il 14 agosto.

Tramvia Firenze: nuovi cantieri nel viale Europa da giovedì 31. Asfaltatura notturna viadotto dell’Indiano - Proseguono i lavori della linea per Bagno a Ripoli della tramvia di Firenze: dopo le lavorazioni preliminari, da giovedì 31 luglio 2025 in viale Europa, tra largo Novello e via Olanda, inizierà la realizzazione della sede tranviaria sul centro della carreggiata, per un tratto di 620 metri che non interesserà i controviali L'articolo Tramvia Firenze: nuovi cantieri nel viale Europa da giovedì 31.

Viadotto Indiano. Asfalto di notte; Viadotto dell'Indiano, nuovo asfalto sulle rampe: ecco le chiusure; Nuovo asfalto al Viadotto dell’Indiano, via della Vigna Nuova e via degli Strozzi.

Viadotto Indiano. Asfalto di notte - Sono alcuni dei principali lavori in programma questa settimana sulle strade cittadine. Lo riporta lanazione.it

Firenze, Viadotto all’Indiano: via ai lavori di asfaltatura durante la notte - Nel vasto complesso di cantieri ci sono anche i rifacimenti della carreggiata in via della Colonna, via del Ronco Corto e via dell’Isolotto ... msn.com scrive