Via libera alla nuova rete ospedaliera Faraoni | Maggiore integrazione con il territorio

La conferenza permanente per la programmazione sanitaria ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sulla proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera. L’organismo si è riunito, questa mattina, nella sede dell’assessorato della Salute a Palermo. A fronte delle osservazioni avanzate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Rete ospedaliera in ritardo e reparti sempre più sotto pressione, Cisl Fp: "Basta con gli annunci" - Asp Agrigento, da troppo tempo si attendono la nuova rete ospedaliera, il nuovo atto aziendale e l'allargamento delle dotazioni organiche, la Cisl Fp: “Basta con i ritardi e gli annunci”.

La nuova rete ospedaliera della Sicilia con 367 posti letto in meno - Pronta la nuova rete ospedaliera della Sicilia con 18 mila posti letto: 13 mila nelle strutture pubbliche e 5 mila nei privati accreditati.

SanitĂ pubblica, la Cgil denuncia: "Rete ospedaliera mai concordata con i sindacati" - Rete ospedaliera dalla provincia di Agrigento in fase di elaborazione senza il confronto con i sindacati, la Cgil di Agrigento esprime "forte indignazione".

Oggi pomeriggio, con Davide Faraone ed Antonio Craxì, abbiamo presentato la nostra posizione sulla bozza della nuova rete ospedaliera siciliana presentata dall’assessore alla Salute Faraoni. Un giudizio fortemente negativo: la bozza - crea disparità territori Vai su Facebook

Rete ospedaliera in Sicilia, avanti... piano. Attesa per la terza bozza; Nuovo rinvio all'Ars per la rete ospedaliera, in VI Commissione si attende ancora la documentazione completa; Rete ospedaliera nel Siracusano, audizione dell'assessore Faraoni in Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi dell’insularità .

Via libera in Conferenza permanente per la sanità alla nuova rete ospedaliera - A fronte delle osservazioni avanzate questa mattina dall’Anci sulla necessità di una maggiore integrazione con il territorio, l’assessore Daniela Faraoni ha assicurato che proprio le strutture interme ... Secondo blogsicilia.it

Rete ospedaliera regionale, ok dalla Conferenza permanente sanità. “Più integrazione” - La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sulla proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. Da siracusaoggi.it