Via Lanza di Scalea la protesta | Dopo l' incidente la beffa

Dopo l'incidente stradale dei giorni scorsi in via Lanza di Scalea che ha visto coinvolto il venditore ambulante abusivo che da anni occupa la rotonda alla luce del sole, con centinaia di pattuglie delle forze dell'ordine che giornalmente passano davanti e fanno finta di nulla. E quindi ci. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

