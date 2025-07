vi sveliamo il segreto per ricreare un wet hair look perfetto

L’effetto capello bagnato era un must have negli anni ’90 e nei primi anni 2000. Simbolo dell’estate e appartenente, per forza di cose, alle serate estive, può sembrare facile da ricreare, ma ci sono alcuni trucchetti per evitare l’effetto “cemento”. Sebbene in commercio esistano tantissimi prodotti, anche di nuova formulazione, come gel e spume, che promettono di evitare l’effetto cast, ci sono comunque alcuni accorgimenti che permettono di mantenere il capello in salute. Wet hair look, ecco il segreto per evitare l’effetto cemento. Freschezza, ma anche rigore: questa è l’idea che trasmette questo look. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

