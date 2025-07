Vetrine sfitte e immobili comunali concessi in locazione Sirotti Gaudenzi Lega presenta un' interrogazione

“Da tempo il sindaco Enzo Lattuca colpevolizza i privati proprietari di locali commerciali in centro storico perché, a suo dire, richiederebbero canoni di locazione eccessivi, causa della chiusura di tante attività . Una valutazione semplicistica che non fotografa la realtà cesenate a 360 gradi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

