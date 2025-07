VesteMMundi la moda in viaggio tra memoria e futuro

VesteMMundi il progetto che coniuga la moda etica con il viaggio di Roberto Scappaticcio, ormai diventato realtà dello slow fashion, approda dall’8 al 17 agosto nella prestigiosa sede del Palazzo dei Capitani di Malcesine, sulle rive del lago di Garda, con una esposizione a cura di Matteo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: vestemmundi - moda - viaggio - memoria

VesteMMundi la moda in viaggio tra memoria e futuro a Malcesine – https://is.gd/6iFDF3 – Vai su X

VesteMMundi la moda in viaggio tra memoria e futuro dal 9 al 17 agosto 2025; VesteMMundi: la moda come geografia dell’anima, in mostra a Malcesine; Verona sostenibile raccontata su Rai1 nel nuovo viaggio di Linea Verde Italia.

VesteMMundi a Malcesine: la moda etica sbarca sul Garda - VesteMMundi, il progetto di moda etica, arriva in agosto nelle sale del Palazzo dei Capitani di Malcesine, sul Lago di Garda ... Secondo veronaoggi.it

Viaggio della Memoria: tutto pronto per la 14ª edizione - Oltre 200 tra ragazze e ragazzi coinvolti, più di 90 i comuni sardi che aderiscono al progetto: tutto pronto per il quattordicesimo Viaggio della Memoria promosso da Arci Sardegna e in programma ... Segnala unionesarda.it