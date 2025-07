Verstappen l’annuncio sul suo futuro | decisione presa terremoto nel paddock

Max Verstappen e l’annuncio sul futuro: il pilota della Red Bull ha scelto dove correrĂ nella stagione 2026, adesso non ci sono piĂą dubbi Un week end dolce amaro per Max Verstappen. Un sontuoso primo posto nella gara Sprint del sabato ma nel Gran Premio di ieri non è andato oltre il quarto posto. Ha provato in tutti i modi ad attaccare Leclerc e provare quantomeno a salire sul podio ma alla fine l’olandese ha dovuto desistere. E così s è dovuto accontentare del quarto posto e per la terza gara di fila non ha conquistato il podio, un vero e proprio evento che non accadeva dal 2019. Un segnale evidente di come la Red Bull stia soffrendo piĂą del dovuto in questa stagione, soprattutto stia patendo la distanza con la McLaren, una monoposto perfetta che sembra non aver punti deboli. 🔗 Leggi su Sportface.it