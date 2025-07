Versailles torna con Appassirò, un EP di cinque tracce che segna un nuovo capitolo nella sua evoluzione. Versailles torna con Appassirò, un EP di cinque tracce che segna un nuovo capitolo nella sua evoluzione multigenere. Anticipato dai singoli felice mai, mangiami ed eva, l’EP è fuori su tutte le piattaforme digitali. Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico nell’edizione di X?Factor 2021, Luca Briscese ha consolidato la propria identità artistica contaminando rap, hard rock, elettronica e dark pop. Prodotto in tandem con Maria Virginia Bisconti (Mvr), Appassirò è la prima parte di un progetto diviso in due, che troverà il suo completamento in autunno. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Versailles pubblica il nuovo Ep Appassirò, il racconto track by track