Veronica Peparini torna ad Amici

La coreografa Veronica Peparini tornerà ad Amici in veste di professoressa dopo due anni di pausa dal programma. Prenderà il posto di Deborah Lettieri.

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno detto si, matrimonio e nuova vita insieme - Scopri la storia d’amore di Veronica Peparini e Andreas Muller: dal primo incontro ad Amici alle nozze in Comune e il grande matrimonio in chiesa.

Il sogno di nozze di Andreas Muller e Veronica Peparini - Scopri i dettagli delle imminenti nozze tra il ballerino e la coreografa, tra emozioni e sorprese. Leggi tutto Andreas Muller e Veronica Peparini: un amore che si prepara al grande passo su Donne Magazine.

Andreas Muller compie 29 anni: la festa in casa, le gemelline, la dedica di Veronica Peparini - Il primo compleanno da papà per Andreas Muller è stato più dolce che mai. Quando si diventa genitori, si sa, la vita cambia e le proprie esigenze passano in secondo piano in favore di quelle dei figli, ancora di più se sono due gemelline di appena un anno.

