Vento pioggia e fulmini; si preannuncia un lunedì difficile per gli abitanti del Lazio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’ Avviso di condizioni meteorologiche avverse, valido a partire dalla mattina di oggi, lunedì 28 luglio 2025, per le successive 12 ore. La regione Lazio si prepara ad affrontare precipitazioni sparse, che saranno particolarmente intense nelle zone interne. Previsioni: Piogge e temporali in arrivo. Secondo l’allerta, sul Lazio si prevedono rovesci di forte intensità e una frequente attività elettrica, con l’accompagnamento di forti raffiche di vento. Questi fenomeni potrebbero causare disagi, con il rischio di allagamenti e situazioni di pericolo per chi si trova all’aperto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Vento, pioggia e fulmini; si preannuncia un lunedì difficile per gli abitanti del Lazio

In questa notizia si parla di: lunedì - vento - pioggia - fulmini

Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: temporali e vento forte per lunedì 7 luglio - Bologna, 6 luglio 2025 – Mentre il caldo non accenna a diminuire, la Protezione civile dell' Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla che interesserà diverse province della regione per tutta la giornata di lunedì 7 luglio, che quindi si prolunga da quella odierna, di domenica 6 luglio.

Tempesta di pioggia, vento, fulmini e tuoni sul Gargano, in questo momento a San Marco in Lamis, con sbalzi di corrente Com'è la situazione dalle... Vai su Facebook

Maltempo in Friuli: vento con raffiche a 110 all'ora e più di 10mila fulmini; Meteo, oggi allerta per 15 regioni: rischio temporali. Bacoli, 99 mm di acqua in un'ora - Dopo il caldo la neve, bianche le montagne lombarde; Maltempo a Bergamo, tempesta di vento, fulmini e pioggia: seconda ondata in tre giorni.