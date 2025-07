Vento e mare mosso | una giornata di soccorsi in mare

Mare mosso e vento fortissimo hanno messo a rischio alcuni bagnanti sulla costa pontina. La guardia costiera ha salvato due persone sulla spiggiada delle Scissure, a Gaeta.Nella giornata di ieri, domenica 27 luglio, il vento soffiava a oltre 60 chilometri orari e c'erano onde di due metri e mezzo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Temporali, vento e mare agitato: scatta l'allerta in Emilia Romagna - Bologna, 14 maggio 2025 – Temporali, vento e mare agitato: scatta di nuovo l' allerta meteo gialla  (criticità ordinaria) in Emilia-Romagna per la giornata di domani, giovedì 15 maggio.

Salento sferzato da vento e mare mosso: 11 ragazzi su un gommone salvati a Leuca, decine i soccorsi lungo la costa - Undici ragazzi su un gommone salvati dalla Capitaneria di porto. Giornata da bollino rosso per le avverse condizioni meteo marine che hanno sferzato i litorali del Salento con mare mosso.

Surfista in difficoltà per il vento in mare aperto: salvato dalla Finanza - Momenti di paura, oggi, nel Golfo di Policastro, dove dove un surfista in balia del vento è stato salvato da una motovedetta della Guardia di Finanza.

Le previsioni del tempo per Lunedì 21 Luglio 2025: caldo in ulteriore intensificazione con punte vicine ai 40 gradi nelle zone interne..afa lungo le coste.. vento debole variabile meridionale..mare poco mosso. Buona giornata a tutti! A cura di Christian Capriulo. Vai su Facebook

La Sardegna spazzata dal maestrale: raffiche oltre i 60 km