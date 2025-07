Venezuela Maduro su un possibile dialogo con gli Usa | Difficile la loro è una politica bipolare…

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha espresso cautela nei confronti dei rapporti con gli Stati Uniti mentre votava alle elezioni locali di domenica. Alla domanda su possibili colloqui con gli Stati Uniti, Maduro ha risposto che “queste cose sono difficili da prevedere”. “ Sapete che oggi dicono una cosa e domani fanno l’opposto ”, ha detto Maduro dopo aver votato nella base militare di Fort Tiuna a Caracas. “ Di fronte a una politica bipolare, dobbiamo agire con la diplomazia bolivariana della pace ”, ha aggiunto. Le sue dichiarazioni arrivano pochi giorni dopo che Maduro ha annunciato che il governo statunitense ha dato il consenso alla Chevron Corp. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, Maduro su un possibile dialogo con gli Usa: "Difficile, la loro è una politica bipolare…"

Putin riceve il presidente del Venezuela Maduro, focus su cooperazione - MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto a Mosca l’omologo del Venezuela, Nicolas Maduro.

Maduro contro Trump: "Basta bugie sul Venezuela, siamo persone per bene" - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha reagito alle restrizioni di viaggio negli Usa per i suoi compatrioti imposte dal presidente statunitense Donald Trump, invitandolo a non lasciarsi più "avvelenare dalle bugie sul Venezuela".

Maduro, 'mercoledì il Venezuela riprende il dialogo con gli Usa' - Maduro, 'mercoledì il Venezuela riprende il dialogo con gli Usa' 'Hanno capito chi vincerà le presidenziali' CARACAS , 02 luglio 2024, 04:16 ... Secondo ansa.it

Maduro, 'mercoledì il Venezuela riprende il dialogo con gli Usa' - In un'intervista rilasciata durante la sua trasmissione alla tv pubblica, il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha rivelato di aver ricevuto due mesi fa la richiesta di riallacciare il ... Lo riporta ansa.it