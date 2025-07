Venezia i Musei Civici ottengono Certificazione per Parità di genere

Venezia, 28 lug. (askanews) - La Fondazione Musei Civici di Venezia √® il primo network museale civico in Italia a ottenere la Certificazione per la parit√† di genere. Un risultato che si inserisce, pi√Ļ in generale, nel percorso ispirato dai principi dell'Agenda 2030 per la sostenibilit√†, in questo caso anche a livello lavorativo e sociale. "√ą traguardo molto molto importante - ha detto ad askanews Mariacristina Gribaudi, presidente Fondazione Musei Civici di Venezia - ci abbiamo lavorato in parecchie persone e per anni; √® un discorso di consapevolezza e noi ci tenevamo moltissimo proprio riuscire a essere i primi, ma proprio per dare un esempio, all'Italia su quanto sia importante avere all'interno delle nostre organizzazioni culturali e non questo riconoscimento sulla parit√† di genere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

