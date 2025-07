Venerato RAI annuncia | Asllani promesso ceduto al Sassuolo! Lui tentenna

Ciro Venerato lancia una notizia: ossia l’accordo tra Inter e Sassuolo per il trasferimento di Asllani. Ecco le ultime raccontante dal giornalista della Rai. L’albanese ha giĂ rifiutato il Real Betis. CEDUTO MA TENTENNA – L’Inter lavora alle uscite per ricavare un bel gruzzoletto da reinvestire sul mercato in entrata. Dopo aver incassato 9 milioni per Tajon Buchanan dal Villarreal e circa 10 milioni di euro per Aleksandar Stankovic dal Club Brugge, lavora anche alla cessione di Kristjan Asllani. A tal proposito, Ciro Venerato, in collegamento su Rai Due durante la Domenica Sportiva, ha rivelato questo: « C’è un braccio di ferro con Kristjan Asllani. 🔗 Leggi su Inter-news.it

