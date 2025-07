Dopo una buona parentesi con la Juventus, il centrale portoghese è ritornato al Chelsea senza però essere nei piani dei Blues. E per lui è possibile un ritorno in Serie A Le prossime settimane saranno fondamentali per il futuro di Renato Veiga. Il difensore portoghese viene da un’ottima seconda parte di stagione con la Juventus. Arrivato in prestito dal Chelsea, il giocatore ha dimostrato tutte le sue qualità tanto che si pensava ad un riscatto da parte dei bianconeri. Una possibilità che la Vecchia Signora ha valutato con attenzione, ma la richiesta dei Blues era troppo alta e così si è deciso di non andare avanti nella trattativa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Veiga ritorna in Serie A: una big lo prende con lo sconto