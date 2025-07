Vasto incendio nella zona di Orosei sganci d’acqua da canadair ed elicotteri | Ci siamo svegliati col fumo

Gli incendi continuano a colpire la Sardegna. Un vasto rogo è divampato nella zona di Orosei, lungo la costa orientale. Le fiamme, con una densa nuvola di fumo, sono nate nella mattina di lunedì 28 luglio avvicinandosi pericolosamente a un residence turistico nella frazione di Sos Alinos. “Ci siamo svegliati con il fumo”, commenta una delle persone che sta osservando le operazioni di spegnimento. Sul posto la protezione civile ha richiamato due Canadair e due elicotteri per sganciare acqua. A causa del vasto incendio è stato chiuso un tratto della Orientale sarda, la 125, poi riaperta. In via preventiva sono state evacuate alcune abitazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Vasto incendio nella zona di Orosei, sganci d’acqua da canadair ed elicotteri: “Ci siamo svegliati col fumo”

