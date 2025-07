Variazione di bilancio fatta | 600 mila euro disponibili per il verde di Villa del Sole

La variazione di bilancio è stata ratificata dal Consiglio. Adesso il contributo regionale - ben 600 mila euro - è utilizzabile. Si tratta di soldi che serviranno per i lavori di completamento e messa in sicurezza della Villa del Sole. Denaro che servirĂ per attivare tutte le procedure tecniche e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: variazione - bilancio - mila - euro

Disabilità e sostegno alle famiglie, due emendamenti di Fratelli d'Italia alla seconda variazione di bilancio - Domani, in occasione della seduta del Consiglio Comunale, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia presenterà due emendamenti alla seconda variazione di bilancio, con l’obiettivo di rafforzare l’attenzione dell’amministrazione su due temi fondamentali: l’inclusione delle persone con disabilità e.

Arriva la prima variazione di bilancio del 2025, 2,9milioni destinati a manutenzioni, impianti sportivi e Tpl aggiuntivo - ANCONA – Nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 maggio, la Giunta comunale ha approvato la prima variazione al Bilancio del triennio 2025-2027, su proposta dell’assessore competente Giovanni Zinni.

Partenio-Lombardi, Nargi: “Approvata la variazione di bilancio” - Tempo di lettura: 2 minuti La giunta comunale guidata dal sindaco Laura Nargi ha approvato questa mattina una variazione di bilancio da due milioni di euro, rendendo così disponibili i fondi regionali stanziati dal governatore Vincenzo De Luca per l’adeguamento dello stadio Partenio-Lombardi.

Durante la discussione sulla seconda variazione di bilancio, i gruppi di centrosinistra scatenano la bagarre su uno stanziamento di 250 mila euro proveniente dalla Regione Vai su Facebook

*[COLPO DI SCENA]* Cosa c'è dietro la mossa del consigliere comunale che ha lasciato la civica Ferentino Nel Cuore e si è dichiarato indipendente nell'ultimo Consiglio comunale. Intanto discussa la variazione di bilancio per 700 mila euro Vai su X

Variazione di bilancio fatta: 600 mila euro disponibili per il verde di Villa del Sole; Dalla variazione di bilancio risorse per strade, verde e videosorveglianza. Controlli Imu: riscossi 109 mila euro; Bergamo, variazione al bilancio da 3,4 milioni: alla Gamec 200 mila euro di contributo.

Bergamo, variazione al bilancio da 3,4 milioni: alla Gamec 200 mila euro di contributo - Nel pacchetto anche 350 mila euro per i danni del nubifragio del 7 luglio e 120 mila euro per l'ammodernamento del Polaresco ... Come scrive bergamo.corriere.it

Maxi-variazione da 7,5 milioni - Nell´ultima riunione di Consiglio comunale passa a maggioranza la maxi- Si legge su alguer.it