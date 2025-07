Varano in lutto, è morta Raffaela. Giovagnoni.

Per la sua virtĂą civica e la sua nobiltĂ d’animo, Raffaela Giovagnoni, morta ieri dopo una lunga malattia, sarĂ compianta, oltre che dai parenti e dagli amici, anche da molti abitanti di Varano e delle altre zone del Conero. Di loro è stata, infatti, la rappresentante dal 2019 fino al rinnovo dei Centri territoriali di partecipazione (Ctp), pochi mesi fa. Eletta come consigliera del Ctp 8, ne ha presieduto magistralmente i lavori, dimostrando fin da subito, nel mettere in relazione cittadinanza e istituzioni, una grazia ammirabile. Posso testimoniare, essendo stato anche io un consigliere del Ctp 8, il suo impegno costante, a partire dalla gestione dell’emergenza pandemica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

