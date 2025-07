Vanessa Grey | I veri vip siamo noi Sanremo? Carlo Conti chiamami!

I Vip So Chic è l’ultimo brano della speaker radiofonica, conduttrice e cantante Vanessa Grey. Scritto insieme a Karin Amadori, Valerio Carboni e Sabatino Salvati, la canzone, dal sound fresco e travolgente, è una brillante parodia della vita da copertina che tutti noi sogniamo, tra cocktail scenografici, abiti glitterati e ville lussuose. I Vip so Chic 1,29 EUR Acquista su Amazon Vanessa Grey ci ha raccontato come è nato I Vip So Chic, cosa lo ha ispirato e perché ha scelto di realizzare il video, che lo accompagna, interamente con l’intelligenza artificiale. La clip, tra l’altro, è stata trasmessa sui maxischermi di Times Square a New York. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Vanessa Grey: “I veri vip siamo noi. Sanremo? Carlo Conti chiamami!”

In questa notizia si parla di: vanessa - grey - veri - siamo

Vanessa Grey: “Siamo tutti VIP, ognuno a modo suo” – Intervista tra musica, ironia e intelligenza artificiale - Con il nuovo singolo “I VIP SO CHIC”, disponibile in digitale dal 20 giugno 2025, la speaker radiofonica, conduttrice e cantante Vanessa Grey lancia un messaggio potente e ironico sull’apparenza e sul valore personale.

Vanessa Grey, il nuovo singolo è “I vip so chic”: “Anche chi vive il mondo luccicante dei vip ha gli stessi nostri problemi” – Intervista - “I vip so chic”, il nuovo brano della speaker radiofonica, conduttrice e cantante Vanessa Grey. Il brano dal sound fresco e travolgente trasporta l’ascoltatore in una brillante parodia della vita da copertina che tutti noi sogniamo, tra cocktail scenografici, abiti glitterati e ville lussuose.

Vanessa Grey: I veri vip siamo noi. Sanremo? Carlo Conti chiamami!.

Vanessa Grey, il nuovo singolo è “I vip so chic”: “Anche chi vive il mondo luccicante dei vip ha gli stessi nostri problemi” – Intervista - Vanessa Grey, catante e conduttrice radiofonica, raccomta il mondo dei Vip attraverso il suo nuovo singolo dal titolo “I vip so chic” ... Si legge su superguidatv.it

il nuovo singolo di Vanessa Grey tra ironia, lusso e intelligenza artificiale nel videoclip - Vanessa Grey torna con “I vip so chic”, un brano ironico e riflessivo che critica la mitizzazione dei vip, accompagnato da un videoclip innovativo realizzato con intelligenza artificiale. Lo riporta gaeta.it