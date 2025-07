"La sicurezza riguarda tutti e tutti dobbiamo fare la nostra parte, se c’è qualcosa che non va segnaliamo subito. E quando parlo di segnalare non mi riferisco ai post sui social, ma una telefonata ai carabinieri, alla polizia locale. Io sono consapevole che in quanto sindaco da me ci si aspetta tanto, ma anche tutti i cittadini hanno un ruolo che è quello di non voltarsi dall’altra parte". Risponde così il sindaco di Settimo Milanese, Fabio Rubagotti (nella foto), ai recenti malumori per quello che spesso succede di sera e di notte nel Bosco della Giretta: ragazzi che scavalcano la recinzione entrano, organizzano vere e proprie feste, tra urla, schiamazzi, musica ad alta voce e perfino falò accesi solo per divertimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vandali nel bosco della Giretta: "Denunciate"