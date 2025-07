U ltima settimana di programmazione per Temptation Island 2025, il docureality di Canale 5 che sta registrando ascolti record nella soporifera programmazione tv estiva. Forte dell’altissimo share, il programma condotto da Filippo Bisciglia questa settimana triplica gli appuntamenti con puntate di in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 con un grande finale in cui si scoprirĂ Â cosa è successo alle coppie di fidanzati a settimane di distanza dalla registrazioni del programma. Temptation Island 2025: coppie, tentatrici e tentatori X Leggi anche › L’addio di Sonia B. a Simone davanti a 4 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Valerio tradisce Sarah con la single Ary e Antonio chiede a Valentina di sposarlo