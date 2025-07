Vaccino Covid dottoressa Deng | 35% degli inoculati che presentavano miocardite hanno avuto sintomi fino a 18 mesi dopo - lo STUDIO australiano

Dati preoccupanti sul lungo termine dei vaccini a mRna Pfizer e Moderna: sintomi, farmaci e limitazioni fisiche persistono ben oltre l’infiammazione acuta Un'altra voce autorevole si è pronunciata sui danni conseguenti alla somministrazione del vaccino Covid. È la dottoressa Lucy Deng, del NC. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, dottoressa Deng: "35% degli inoculati che presentavano miocardite hanno avuto sintomi fino a 18 mesi dopo" - lo STUDIO australiano

In questa notizia si parla di: vaccino - covid - dottoressa - deng

Pfizergate, tribunale Ue boccia von der Leyen su sms con Bourla su acquisto 1,8 mld dosi vaccino Covid Pfizer su 4,2 mld totali: “Rendere legittimo l'accesso agli atti" - Il caso riguardava solo una parte di quelle dosi, acquistate per 20 miliardi di euro. Von der Leyen deve rendere legittimo l'accesso agli atti al New York Times, che le aveva fatto causa Batosta per von der Leyen in merito al Pfizergate: il tribunale Ue ha bocciato la presidente della Commiss

Nuovo vaccino anti-Covid a basso costo e alta efficacia - Cesena, 6 maggio 2025 – Si chiama pressione idrostatica elevata (HHP) e, se a chi è digiuno di scienza dice poco o nulla, per l’équipe di Microbiologia del Laboratorio Unico dell’Ausl Romagna di Pievesestina (diretta dal professor Vittorio Sambri) è una tecnologia che ha dimostrato di poter incidere sulla produzione di vaccini contro il Covid più efficaci e meno costosi di quelli oggi disponibili.

Pfizergate, 24 maggio sentenza tribunale Ue su acquisto per sms tra von der Leyen e Bourla di 1,8 mld dosi di vaccino Covid su 4,2 mld totali per 450 mln abitanti, spesa complessiva di 75 mld€ - Mercoledì 14 maggio è il giorno in cui il tribunale Ue emetterà la sentenza in merito al Pfizergate, sul piatto 1,8 miliardi di dosi di vaccino Covid per 20 miliardi di euro, anche se le dosi complessive acquistate dall'Ue sono 4,2 miliardi.

Dengue: cause e conseguenze; Vaccino Dengue: chi può farlo? Tipi ed effetti collaterali; Vaccino Covid, dottoressa Deng: 35% degli inoculati che presentavano miocardite hanno avuto sintomi fino a 18 mesi dopo - lo STUDIO australiano.

Vaccino per Covid-19, quanto è servito davvero e quante vite ha salvato - Grazie al vaccino contro il Covid sono state evitati 2,533 milioni di decessi a livello globale: i dati di uno studio che presenta peculiarità uniche. dilei.it scrive

Covid: guarita dottoressa vaccinata che risultò positiva - E' guarita, risultando negativa al covid l'infettivologa Antonina Franco, direttore del Centro Covid dell'ospedale Umberto I di Siracusa, che è rimasta ricoverata nel suo reparto per 13 giorni ... Lo riporta ansa.it