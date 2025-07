Vaccino Covid 3 anni fa il ' delirio scientifico' di Speranza su finta efficacia sieri e dati Aifa social insorgono | Dovrebbe fare grafico di morti vax

Il ministro Speranza difendeva il Green Pass e i vaccini obbligatori: ma i dati e i commenti oggi parlano di errori e disillusione collettiva Sono passati più di 3 anni dal 'delirio scientifico' dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza sull'efficacia del vaccino Covid. L'occasione speci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, 3 anni fa il 'delirio scientifico' di Speranza su finta efficacia sieri e dati Aifa, social insorgono: "Dovrebbe fare grafico di morti vax"

In questa notizia si parla di: speranza - vaccino - covid - anni

