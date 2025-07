Vacanze consolatorie per Alisha Lehmann | bikini da urlo dopo l’Europeo amaro

Dopo l’eliminazione della Nazionale Svizzera agli Europei, Alisha Lehmann si gode il sole in bikini: le sue foto mandano il web in tilt. Ai quarti di finale, ha dovuto dire addio al suo sogno. Quello, cioè, si alzare la coppa degli Europei 2025 in casa, davanti al suo pubblico. Non c’è stato niente da fare, infatti, per la Nazionale svizzera, che ha subito un duro colpo e che, dopo aver collezionato tante e bellissime emozioni, ha lasciato la competizione con l’amaro in bocca. (Instagram) – Ilveggente.it Ma nel calcio, come nella vita, voltare pagina è doveroso, oltre che altamente consigliato, e questo è proprio quello che Alisha Lehmann, leader della squadra, sta cercando di fare. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

