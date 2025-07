A quelli cui piace scommettere dev’essere venuto a noia puntare denari sulle trattative economiche di Donald Trump: alla fine la spunta sempre lui. La guerra commerciale transatlantica, che avrebbe coinvolto un volume di scambi da 1.700 miliardi di dollari e un mercato di 800 milioni di persone, non ci sarĂ . L’accordo economico tra Stati Uniti e Ue si è chiuso con un dazio del 15% sui prodotti europei: «Questo è probabilmente il piĂą grande accordo mai raggiunto in qualsiasi ambito, commerciale e non commerciale - ha gongolato Donald porterĂ molta unitĂ e amicizia. AndrĂ tutto benissimo». Non solo: «L’Ue effettuerĂ 600 miliardi di dollari in investimenti negli Usa, in piĂą rispetto a quanto giĂ investono, acquisterĂ 750 miliardi di dollari in energia statunitense (in tre anni, ndr)» e «una grande quantità » di armi americane per un valore di «centinaia di miliardi di dollari, perchĂ© produciamo il miglior equipaggiamento militare al mondo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Use-Ue, dazi al 15%. Auto, agricoltura, energia: i dettagli dell'accordo