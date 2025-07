Uscito senza fare più ritorno a casa | 90enne ritrovato morto in campagna

UGENTO – Era uscito di casa in auto nella mattinata di domenica senza più fare ritorno l’uomo poi ritrovato morto dopo la mezzanotte nelle campagne di Ugento: il dramma è avvenuto nelle scorse ore nel centro salentino, dove l’anziano 90enne, vedovo e con qualche problema di salute, risiedeva. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

