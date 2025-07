Usa sparatoria in casinò in Nevada | l' arrivo della polizia

E’ di almeno due morti e tre feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta in un casinò di Reno, in Nevada. Un sospettato maschio adulto è stato arrestato, ha dichiarato il portavoce della polizia di Reno, Chris Johnson. L’uomo è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono sconosciute. La sparatoria è stata segnalata intorno alle 7:30 di lunedì mattina fuori dal Grand Sierra Resort, nell’area adibita al servizio di parcheggio. Un portavoce del dipartimento dello Sceriffo della Contea di Washoe ha dichiarato che la sparatoria ha coinvolto un agente di sicurezza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, sparatoria in casinò in Nevada: l'arrivo della polizia

