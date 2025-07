Usa-Europa patto sui dazi al 15% Grande accordo porta stabilità

Quanto costerà all'Unione Europea il whatever it takes di Ursula von der Leyen sui dazi? Lo scopriremo presto. Ieri sera è stato firmato in Scozia l'accordo commerciale tra la presidente della Commissione Ue e Donald Trump: i dazi sui prodotti europei che entrano negli Usa sono fissati al 15 per cento. La Ue accetterà di acquistare 750 miliardi di dollari di energia e investirà 600 miliardi di dollari in più del previsto negli Stati Uniti, comprerà anche equipaggiamento militare. Per quanto riguarda l'acciaio e l'alluminio la situazione resta com'è, ovvero con tariffe al 50 per cento. Escluso dal patto anche il settore farmaceutico (per la Ue i dazi anche in questo comparto saranno comunque al 15%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

