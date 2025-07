Usa dazi al 15% su auto prodotti farmaceutici e chip

L'Unione Europea pagherà agli Stati Uniti un'aliquota tariffaria del 15%, anche su auto e componenti auto, prodotti farmaceutici e semiconduttori. Tuttavia, i dazi settoriali su acciaio, alluminio e rame rimarranno invariati: l'Ue continuerà a pagare il 50% e le parti discuteranno sulla sicurezza delle catene di approvvigionamento per questi prodotti": è uno dei passaggi della scheda informativa diffusa dalla Casa Bianca sull' accordo commerciale raggiunto ieri tra Usa e Ue. "Vogliamo riportare la produzione di medicine negli Usa", aveva detto Donald Trump preannunciando gli accordi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa, dazi al 15% su auto, prodotti farmaceutici e chip

In questa notizia si parla di: prodotti - auto - dazi - farmaceutici

Avevano in auto 275 prodotti rubati - A Massa Lombarda i carabinieri hanno denunciato due persone per furto e rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti cosmetici.

Commissione Ue: nuova lista di controdazi su auto e prodotti americani - La Commissione Ue ha stilato una nuova maxi-lista di controdazi per rispondere alle tariffe 'reciproche' e sulle auto annunciate dagli Stati Uniti.

Furto di cosmetici e altri prodotti, nell'auto un bottino da 1200 euro: denunciati due giovani - Una serie di cosmetici e altri prodotti rubati è stata rintracciata all'interno di un'auto dai Carabinieri, che hanno quindi denunciato due giovani georgiani, in Italia senza fissa dimora, per furto aggravato in concorso di prodotti cosmetici e per l’igiene sottratti da un negozio del settore di.

Dazi al 15%: in arrivo misure di sostegno per le imprese italiane • Ufficiali i dazi USA sulle merci UE al 15% anche su auto, semiconduttori e prodotti farmaceutici, esenzioni per aerei e per alcuni prodotti strategici. Vai su X

Caro Michele Emiliano, caro governatore della Puglia, le scrivo per farle i complimenti: lei è davvero un grande innovatore della politica. L’autonomina, cioè la nomina di sé stesso in quanto rappresentante di sé stesso in un importante apparato pubblico, è da Vai su Facebook

Dazi Usa al 15% su auto, prodotti farmaceutici e chip. Le proteste delle imprese; Usa, dazi al 15% su auto, prodotti farmaceutici e chip; USA: dazi al 15% su auto, prodotti farmaceutici e chip.

Usa, dazi al 15% su auto, prodotti farmaceutici e chip - "L'Unione Europea pagherà agli Stati Uniti un'aliquota tariffaria del 15%, anche su auto e componenti auto, prodotti farmaceutici e semiconduttori. Da tuttosport.com

Dazi Usa, cosa cambia per auto, farmaci e prodotti alimentari made in Italy - Dazi Usa, accordo tra Trump e Von der Leyen: ecco cosa cambia per auto, farmaci e prodotti alimentari made in Italy. msn.com scrive