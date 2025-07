Urbanistica a Milano è la settimana decisiva Ecco i nomi di chi rischia l' arresto

C'è chi lo ha definito un vero e proprio "bubbone" urbanistica. Arriva alla settimana decisiva l'inchiesta che ha terremotato Milano, e tutti aspettano che la magistratura metta a terra le prime valutazioni sul caso. Sarà presumibilmente tra mercoledì e giovedì che il gip Mattia Fiorentini deciderà sulle richieste della procura di mettere agli arresti (tra carcere e domiciliari) sei indagati, tra cui l'ex assessore all'Urbanistica Giancarlo Tancredi e il numero uno del big dell'immobiliare Coima Manfredi Catella. C'è grande attesa in città : non solo tra i pm titolari dell'inchiesta, che sostengono la necessità delle misure cautelari per scongiurare i rischi - a vario titolo - di reiterazione del reato, di fuga degli indagati, e di inquinamento probatario. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Urbanistica a Milano, è la settimana decisiva. Ecco i nomi di chi rischia l'arresto

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano - Dai pareri negativi della Commissione paesaggio a quelli positivi dopo l’intervento degli indagati: ecco i progetti su cui indaga la procura

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittÃ

Beppe Sala, anche il sindaco di Milano indagato nell’inchiesta urbanistica - Sotto accusa il sacco edilizio della città . Alcuni membri della Commissione paesaggio ricevevano milioni di euro dalle imprese sotto forma di fatture per prestazioni professionali

