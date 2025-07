Uomo scomparso da due giorni a Cremona trovato ferito l’amico che era con lui | indagini in corso

Carabinieri e vigili del fuoco stanno cercando un uomo residente in provincia di Lodi di cui non si hanno notizie da due giorni. Le ricerche si stanno concentrando nel luogo dove è stato agganciato il cellulare dell'uomo per l'ultima volta: nelle campagne intorno a Grumello Cremonese ed Uniti (Cremona). È stato trovato ferito l’amico che era con lui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

