Uomini e Donne Riccardo Guarnieri esce allo scoperto con la nuova fidanzata | il gesto

Riccardo Guarnieri torna a far parlare di sé, ma questa volta non per un ritorno nello studio di Uomini e Donne. L’ex compagno di Ida Platano, uno dei cavalieri più iconici e discussi del Trono Over, ha sorpreso i fan pubblicando una storia su Instagram che non lascia spazio ai dubbi: Riccardo è di nuovo innamorato. Una lieta notizia che chiude, almeno per il momento, le porte a un suo ritorno nel dating show di Maria De Filippi. Uomini e Donne news: l’annuncio social di Riccardo Guarnieri. Nelle scorse ore, Riccardo Guarnieri ha condiviso una Instagram Story che ha mandato in tilt i social. Si tratta di un selfie di coppia insieme a una donna mora, accompagnato dalla colonna sonora di “Balorda Nostalgia” di Olly. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

