Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti piĂą attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunitĂ di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilitĂ di vederla in replica sfruttando diverse modalitĂ , tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrĂ rimanere aggiornato e non perdere le ultime novitĂ . 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

