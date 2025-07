Untamed, la miniserie con Eric Bana ambientata nello scenario del parco dello Yosemite, dove il protagonista, Kyler Turner, lavora come agente speciale, non è solo il contenuto a episodi attualmente piĂą visto su Netflix, ma è anche lo show di cui tutti parlano per il suo finale. La storia inizia quando una giovane donna viene trovata morta tra la cima El Capitan, una grande scogliera dello Yosemite e il terreno che le sta sotto. Tutto sembra indicare che sia caduta dalla cima del dirupo, ma lo stato in cui si presenta la sua gamba indica qualcos'altro. Che sia stata uccisa e poi gettata? Nel corso degli episodi, gli investigatori si concentrano prima sul riconoscimento della vittima e quindi su come sia morta. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Untamed ha un finale che lascia di stucco e necessita di una spiegazione