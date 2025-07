Uno dei fratelli Gallagher degli Oasis è accusato di stupro | è il 59enne Paul

Il fratello maggiore di Noel e Liam Gallagher degli Oasis √® stato accusato di stupro e altri reati sessuali.¬†Paul Gallagher, 59 anni,¬†√® stato incriminato da Scotland Yard per una serie di reati sessuali: stupro,¬†comportamento coercitivo e manipolatorio,¬†strangolamento intenzionale,¬†minacce di morte e aggressione¬†e¬†lesioni. Stando a quanto comunicato dalla Polizia metropolitana di Londra, la vittima sarebbe sempre la stessa donna e i reati sarebbero stati commessi tra il 2022 e il 2024. ‚ÄúLa vittima √® supportata da agenti specializzati‚ÄĚ, hanno fatto sapere da Scotland Yard. Paul Gallagher, scrive il Guardian, residente a Manor Park Road, East Finchley, comparir√† davanti al tribunale dei magistrati di Westminster il prossimo¬†27 agosto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Uno dei fratelli Gallagher degli Oasis √® accusato di stupro: √® il 59enne Paul

