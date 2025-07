Università di Torino studia il fenomeno Jannik Sinner | prima tesi di laurea dedicata al numero uno mondiale che ha fatto del tennis lo sport dei giovani italiani

Jannik Sinner è diventato protagonista di un studio universitario che ne analizza l'impatto mediatico e comunicativo. Flavio Pirazzi, ventottenne laureato presso l'Università di Torino, ha dedicato la propria tesi magistrale in "Innovazione sociale, comunicazione e nuove tecnologie" al campione altoatesino, realizzando il primo lavoro accademico interamente focalizzato sul fenomeno del tennista. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

