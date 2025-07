Università 64.825 studenti iscritti al semestre aperto | oltre 54mila hanno scelto Medicina

Roma, 28 luglio 2025 – Sono 64.825 gli iscritti che hanno completato la fase di iscrizione presso gli atenei per il semestre aperto, di questi in 54.313 hanno scelto Medicina e chirurgia. Dal 2025-2026 prenderà il via la riforma voluta dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che prevede il superamento dei test d’ingresso e l’istituzione di un semestre aperto con accesso libero e con la contemporanea iscrizione a un altro corso di studio affine. Gli studenti iscritti al corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria sono 4.473, mentre sono 6.039 i ragazzi che hanno optato per il corso di Medicina veterinaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Università, 64.825 studenti iscritti al semestre aperto: oltre 54mila hanno scelto Medicina

Medicina, semestre filtro: gli iscritti sono già 1200. Boom di richieste a Brescia - Brescia, 18 luglio 2025 – Sono già più di 1200 gli studenti e le studentesse che hanno fatto l’iscrizione al semestre filtro del corso di laurea in medicina dell’Università degli studi di Brescia.

Accesso a Medicina 2025/26: boom di iscritti, il ‘semestre filtro’ potrebbe essere online - La riforma per l’accesso a Medicina 2025-26 prende il via tra le sfide logistiche. Con un boom di iscritti al nuovo semestre filtro, gli atenei italiani non dispongono di spazi sufficienti e ripiegano sulla didattica a distanza o mista per garantire l’avvio delle lezioni.

Unifg, quasi 900 studenti iscritti al semestre filtro per Medicina e Odontoiatria: lezioni al via a inizio settembre - Sono quasi 900 gli studenti che hanno scelto di iscriversi al semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Foggia, nell’ambito della recente riforma nazionale che ha sostituito il.

