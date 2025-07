Unimpresa Irpinia Sannio | La proposta di legge Ac 352 è un’occasione per rilanciare i piccoli comuni

Tempo di lettura: 4 minuti Unimpresa Irpinia Sannio saluta con entusiasmo l'iter parlamentare della proposta di legge AC 362, che mira all'istituzione e alla disciplina delle zone del commercio nei centri storici, configurandosi come una vera e propria svolta normativa per la tutela e la valorizzazione del tessuto commerciale tradizionale. In particolare, il provvedimento introduce un sistema regolamentato di autorizzazione commerciale all'interno dei centri storici, con l'obiettivo di promuovere esercizi di qualità , arginare il degrado urbano e rafforzare il legame tra attività economiche e identità locale.

