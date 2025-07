Unicef bene pausa umanitaria ma servono più corridoi per aiuti

L'Unicef accoglie con favore l'annuncio da parte di Israele di attuare le pause umanitarie più urgenti per aumentare l'accesso alla consegna degli aiuti all'interno ed in tutta Gaza, mentre continua a chiedere un cessate il fuoco, il libero accesso degli aiuti umanitari a Gaza, la protezione dei bambini e il rilascio di tutti gli ostaggi. "Dalla fine del cessate il fuoco a marzo - afferma l'agenzia dell'Onu in una nota -, i bambini sono stati intrappolati in un incubo e privati delle cose basilari per sopravvivere. Sono affamati, traumatizzati e non hanno un posto sicuro dove andare. L'intera popolazione di Gaza, oltre 2 milioni di persone, è in grave stato di insicurezza alimentare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Unicef, bene pausa umanitaria ma servono più corridoi per aiuti

Unicef: aiuti per Gaza non sufficienti, non c'è più tempo | Netanyahu: "Pronti per un cessate il fuoco temporaneo" | Cisgiordania, spari in aria durante una visita di diplomatici - Coinvolto anche il viceconsole italiano. Il ministro degli Esteri convoca l'ambasciatore israeliano. Tajani: Minacce inaccettabili".

Ucraina, l'Unicef: triplicato il numero dei bambini uccisi o feriti | Trump sente Zelensky e promette aiuti nella difesa aerea contro gli attacchi russi - La Russia continua a bombardare Kiev, dopo aver condotto nella scorsa notte l'attacco con il "numero più elevato di droni mai utilizzato in un singolo raid"

UNICEF sui bambini uccisi durante una distribuzione di aiuti nutrizionali nella Striscia di Gaza. - UNICEF: “Uccisi nove bambini mentre attendevano aiuti a Gaza. Inaccettabile colpire chi cerca di sopravvivere.

La pausa temporanea dalle ostilità, dichiarata oggi a Gaza non è sufficiente! La popolazione ha bisogno di un cessate il fuoco definitivo e di ripristinare le condizioni per far funzionare a pieno ritmo il sistema umanitario. I bambini salvati oggi potrebbero non Vai su Facebook

Gaza, scatta la pausa umanitaria. Ma è già polemica: "Insufficiente" - Il ministro dell'Energia israeliano, Eli Cohen: "La decisione per evitare sanzioni europee" ... Da msn.com