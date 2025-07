Unghie beige | eleganti ma con grinta Visioni desertiche per la manicure

Beige: una parola, un colore. Anzi, un tessuto. Quello di lana che non ha subito interventi di colorazioni: ecco il significato primo della parola francese che in italiano ha sostituito “bigello”. Ed indica un colore: una tinta appartenente alla famiglia dei marroni ma che tende a includere in sé anche una sfumatura grigia. Le unghie beige eleganti condensano in sé questo raffinato entourage. Sono raffinate e discrete, emblema delle manicure a tema Quiet Luxury. Ma sono anche molto di più. Sono lamine che evocano i colori della sabbia. Quella delle coste, affacciate sul mare e di più. I colori del deserto di sabbia. 🔗 Leggi su Amica.it

