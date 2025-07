Undicenne morta a Palermo con segni sul collo e abiti sporchi di benzina | dubbi sulla presenza della madre

Sul corpo della piccola disposta l'autopsia ma la Procura ha aperto un fascicolo per atti non costituenti reato e si fa largo sempre più l’ipotesi di una tragedia in un contesto di disagio economico e sociale. La minore era malata e impossibilitata a muoversi e ci sono dubbi sulla presenza della donna in casa quando si è sentita male. 🔗 Leggi su Fanpage.it

