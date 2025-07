Unahotels il tour virtuale | Ecco le trasfertea piedi

La Pallacanestro Reggiana non lascia nulla al caso e guarda già al piano delle trasferte per la prossima stagione sportiva, con tante battute di spirito, una per ogni destinazione, che non potranno far altro che invogliare i tifosi a seguire i ragazzi guidati in panchina ancora da coach Priftis. L’elenco delle varie trasferte, mappate per una percorrenza a piedi, parte con la neo-promossa Cantù, destinazione per la quale servirà il navigatore "perchè è qualche anno che non ci andiamo" a differenza di Venezia dove "con tutte ‘ste serie Playoff, ormai ci arriviamo a occhi chiusi". Nel secondo post, è taggata l’altra formazione appena salita nella massima serie, ovvero Udine e per il viaggio la colonna sonora è già prenotata con Ruggero dei Timidi con la sua canzone dedicata alla città natìa e che fa concorrenza alla più classica "oh mia bela Madunina" che verrà intonata sul pullman in occasione della sfida contro le Scarpette Rosse dell’Olimpia Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, il tour virtuale: "Ecco le trasferte...a piedi"