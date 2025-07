Una strada si è allagata a causa dei rifiuti abbandonati nel canale

Strada allagata a causa dei rifiuti. Succede a Guidonia, alle porte di Roma. Come informano dal comune della CittĂ dell'Aria: "Nella mattinata di oggi, a seguito delle intense piogge che hanno colpito il territorio, via Colonnello Di Trani è stata interessata da un grave allagamento. La causa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: causa - strada - allagata - rifiuti

Casa demolita: la causa fu della strada comunale - Alla fine il Comune decide di transare con i proprietari della casa demolita in piazza Santa. I condomini dell’immobile avevano citato il Comune in sede civile in tribunale a Massa, perché a loro dire, responsabile dei danni che erano stati causati al fabbricato, che nel 2021 venne poi demolito.

La rissa per strada a causa dell'ex: 27enne prima aggredisce il rivale e poi gli ruba il cellulare. Denunciato - I Carabinieri di della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato un 27enne straniero, residente in città , con l'accusa di furto e lesioni.

Esplosione distrugge un bar. I boati e la corsa in strada, 15 lavoratori stagionali si rifugiano sul balcone: salvati ed evacuati. Indagini sulla causa - JESOLO (VENEZIA) - Una potente esplosione ha sconvolto nella tarda serata di ieri (giovedì 12 giugno) la tranquillità di via Levantina, a pochi passi da piazza Drago, nel cuore di.

Un uomo è morto a causa dell'esondazione a Bardonecchia (Torino) del rio Frejus. Secondo una prima ricostruzione, la polizia lo ha trovato nel rio... Vai su Facebook

Una strada si è allagata a causa dei rifiuti abbandonati nel canale; GUIDONIA – Rifiuti gettati nel canale di scolo dell’acqua piovana: strada allagata; GUIDONIA – Strada allagata per i rifiuti abbandonati: una “zozzona” incastrata dall’ecografia.

GUIDONIA – Strada allagata per i rifiuti abbandonati: una “zozzona” incastrata dall’ecografia - “Siamo di fronte a un episodio grave, che dimostra ancora una volta quanto l’inciviltà di pochi possa mettere a rischio la sicurezza e il decoro di un’intera comunità”. Da tiburno.tv

GUIDONIA – Rifiuti gettati nel canale di scolo dell’acqua piovana: strada allagata - E’ una scena che negli ultimi due anni si è ripetuta almeno due volte: la strada che si allaga per colpa degli “zozzoni”. Si legge su tiburno.tv