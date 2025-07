Una sconosciuta a Tunisi la recensione | l’identità in fuga tra deserto e città

Alcuni film arrivano come una tempesta. Saturano lo schermo di rumore e azione. Altri, proprio come “Una sconosciuta a Tunisi”, lavorano al contrario: sanno restare in silenzio, sanno aspettare. L’ultimo lavoro di Mehdi Barsaoui, già autore di “Un figlio” (film che aveva mostrato al pubblico internazionale la sua capacità di intrecciare dramma intimo e contesto politico), è un’opera che procede con passo misurato ma lascia ferite profonde. La pellicola, in Italia dal 24 luglio con I Wonder Pictures, segna un passo deciso e notevole nella filmografia di un autore che con la sua sensibilità può davvero fare grandi cose. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Una sconosciuta a Tunisi, la recensione: l’identità in fuga tra deserto e città

"Una sconosciuta a Tunisi", Aya in un Paese pieno di contraddizioni - Roma, 16 lug. (askanews) - Aya ha trent'anni, vive una vita senza sogni in una cittadina del sud della Tunisia e, quando il minivan che la porta a lavoro rimane coinvolto in un incidente di cui lei è la sola sopravvissuta, le si presenta l'occasione unica di sparire e iniziare la sua vita da capo.

