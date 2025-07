Una macchina fotografica che ha permesso uno sguardo portatile al fotogiornalismo

N ell’ anno del centenario, la Leica serie 0 n. 112 del 1923, una delle fotocamere più rare della storia, e’ stata battuta all’asta per 7,2 milioni di euro. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo I 100 anni della Leica, la fotocamera che ha immortalato la storia iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una macchina fotografica che ha permesso uno "sguardo portatile" al fotogiornalismo

In questa notizia si parla di: macchina - fotografica - permesso - sguardo

"Il paesaggio siamo noi": dalla macchina fotografica alle parole - BRINDISI - Venerdì 9 Maggio alle 19, presso la Casa di Quartiere Minimus, Bastioni di Porta Mesagne, sarà presentato il libro "Il paesaggio siamo noi" di Massimo Siragusa ed edito da Postcart.

Una foto per la prevenzione, i bimbi si cimentano con la macchina fotografica: ecco i vincitori del concorso in memoria di Eleonora Nanni - La scuola elementare Bersani ha ospitato martedì la proclamazione e premiazione dei vincitori della prima edizione del concorso fotografico 'Una foto per la prevenzione', organizzato dal Comitato dei genitori Scuola Bersani, con il benestare della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo.

Della terra dei tulipani direttamente al cuore pulsante della Puglia Lilly e David hanno scelto la magia senza tempo di Masseria Borgo Santuri per celebrare il loro amore! ? Tra ulivi secolari e cieli infiniti, ogni sorriso, ogni sguardo e ogni promessa del loro Vai su Facebook

I 100 anni della Leica, la fotocamera che ha immortalato la storia; I 100 anni della Leica, la fotocamera che ha scritto la storia; I 100 anni della Leica, la fotocamera che ha scritto la storia.