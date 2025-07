Una domenica di dolore per il calcio italiano e non solo, con tutto il mondo sportivo che si stringe attorno a Verreth e Julio Sergio e il doppio lutto che li ha colpiti Il mondo del calcio italiano e non solo si è fermato ieri, colpito da due drammi familiari strazianti che hanno lasciato senza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Una domenica di dolore: il calcio piange per le tragedie di Verreth e Julio Sergio, che dicono addio ai loro figli