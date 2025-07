Una biciclettata in sei tappe ricordando l' uccisione del re

Era una domenica di fine luglio quando Monza salì alla ribalta delle cronache internazionali. Nel cuore della cittĂ di Teodolinda l’anarchico Gaetano Bresci uccise il re Umberto I.Era il 29 luglio 1900 quando in cittĂ venne commesso il regicidio e domani il centro sociale, a 125 anni da quel. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: biciclettata - tappe - ricordando - uccisione

Una biciclettata in sei tappe ricordando l'uccisione del re; SAN BIAGIO DI CALLALTA | IN PELLEGRINAGGIO DA OLMI A SAN GIOVANNI ROTONDO IN BICI IN RICORDO DI DON EDY; «Il boom del Veneto è partito in bicicletta».